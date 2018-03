"Streite mit mir, diskutiere mit mir, wenn es sein muss, schmeiß' eine Vase, aber bitte lüge mich niemals an...", schrieb Rocco Stark (31) bei Instagram und bestätigte mit seinem Post: Er und Nathalie haben sich getrennt. Und anscheinend war es der 31-Jährige, der die Entscheidung traf, die Beziehung zu beenden. Mit Worten wie "alles, was ich eben in einer Beziehung brauche, ist Vertrauen und Ehrlichkeit", sorgte Rocco bei seinen Followern für Spekulationen. Was hatte Nathalie ihm bloß angetan? Doch dann ruderte der Neu-Single zurück und löschte alle wie Vorwürfe klingenden Zeilen aus seinem Post wieder heraus...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de