So hat sie sich das wohl nicht vorgestellt! Für die McDonald's Benefiz Gala am vergangenen Freitag wollte sich Daniela Katzenberger (31) mal so richtig rausputzen. Mit ihrem pastellfarbenen Tüllkleid kann sie ihre Follower aber gar nicht begeistern – die finden das Outfit der Kultblondine einfach nur schlimm. Das beweisen zahlreiche Facebook-Kommentare wie: "Also, irgendwie schaut das Kleid zwei Nummern zu klein aus. Irgendwie macht dich das unter der Brust ganz schön... pummelig wäre, glaube ich, das richtige Wort." Ob jetzt der Segen im Hause Katzenberger-Cordalis schief hängt? Immerhin ist Danis Liebster Lucas (50) für den vermeintlichen Fashion-Fauxpas verantwortlich...



