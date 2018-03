Welch eine Ehre für Mariah Carey (47)! Auf dem Vorplatz des Chinese Theatres in Hollywood durfte die Sängerin ihre Hand- und Fußabdrücke im Zement hinterlassen. Wie schon viele Stars vor ihr wählte auch die 47-Jährige ein besonderes Outfit für diesen besonderen Tag: Sie erschien in einem schlichten schwarzen Kleid mit tiefem Ausschnitt und High Heels. Während ihr Schatz Bryan Tanaka (34) in der ersten Reihe fleißig Fotos schoss, hielt ihr langjähriger Freund Lee Daniels (57) eine Rede. Der Regisseur lobte die Popdiva in den höchsten Tönen, doch die hatte gerade ganz andere Sorgen: "Ich hoffe, dass ich in diesen Schuhen laufen kann. Das ist alles, was ich sagen kann", witzelte sie.



