Sie feiern Tanz-Reunion. Im großen Finale der Let's Dance-Jubiläumsstaffel wurden Gil Ofarim (35) und Ekaterina Leonova (30) zu den Dancing Stars 2017 gekürt. Nun fegen die beiden Publikumslieblinge wieder übers Parkett – und wagen sich für die Veranstaltung einer Tanzschule in Auerbach erneut an den feurigsten aller Tänze: den Tango. Wie viel ihm das Tanzen bedeutet, betont Gil mit einem passenden Clip auf Instagram: "#teamgilkat is back! Ein letztes Mal Training, ein letztes Mal eine Show tanzen mit Ekaterina in diesem Jahr! Ich danke euch allen für diese Reise in 2017".



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de