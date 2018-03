Ann-Kathrin Brömmel (27) ist nicht nur die schöne Verlobte von Mario Götze (25), sondern auch als Influencerin sehr erfolgreich. Am Samstag bekam die 27-Jährige den Place To B-Award als bestes Influencer Model. Gleichzeitig spielte ihr zukünftiger Ehemann Mario am Wochenende mit dem BVB nur unentschieden gegen Schalke. Diesen Triumph kostete Ann-Kathrin auf besondere Art und Weise aus: Sie entfernt Marios WM-Pokal von seinem Platz und stellt stattdessen ihren Preis dort hin. Ob der Haussegen nun schief hängt? Schließlich sollen die Turteltauben erst seit Kurzem zusammenwohnen. Doch diese News stimmt nicht, wie Ann-Kathrin im Promiflash-Interview aufklärt: ”Das ist ein bisschen schwachsinnig geschrieben, weil wir wohnen schon seit vier Jahren zusammen."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de