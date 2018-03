Eine rührende Staffel Bauer sucht Frau endete mit einer Extraportion Romantik! Am Montag begrüßte Inka Bause (49) die Landwirte und ihre Liebsten, um auf die schönsten Momente zurück zu schauen und einen Blick in die Zukunft zu werfen. Dabei sorgten nicht nur Benny und Nadine mit ihrer Fast-Verlobung für Herzklopfen: Beim Blick auf die Hofwoche kullerten bei Hobbybauer Reinhold und Melkerin Sigrid die Tränchen. "Es war unglaublich. Ich empfinde mein Leben jetzt auch ganz anders, weil ich jemanden habe, mit dem ich über alles reden kann", schwärmte die 56-Jährige in der RTL-Sendung.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de