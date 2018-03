Veranstaltet Social-Media-Star Shirin David (22) bald ein Meet and Greet mit ihren Hatern? Die Beauty polarisiert. Mit ihrer selbstbewussten Art und ihrem coolen Style hat sich die Influencerin zu einer der beliebtesten YouTuberinnen Deutschlands entwickelt – mit mehreren Millionen Fans! Doch bei so einem heftigen Erfolg sind natürlich auch Hater nicht fern. Die Fashionista lässt sich von denen aber nicht unterkriegen! Im Promiflash-Interview offenbarte die Blondine sogar, dass sie auch vor einem Treffen mit ihren Kritikern nicht zurückschrecken würde: "Oh ja, immer her damit! Also wenn ich sie sehe, dann freue ich mich auf jeden Fall!"



