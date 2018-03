Nachdem sich Selena Gomez (25) und Justin Bieber (23) in aller Öffentlichkeit küssten, scheinen sich die Gerüchte bestätigt zu haben: Es gibt ein romantisches Jelena-Liebes-Comeback! Die Neu-Blondine Selena ist sich ihrer Gefühle gegenüber Justin sicher – und spricht im Interview mit dem Billboard-Magazin ganz offen über den 23-Jährigen und ihren Ex The Weeknd (27): "Ich bin inzwischen 25 Jahre alt, nicht mehr 18, 19 oder 20. Ich schätze die Menschen, die mir in meinem Leben beigestanden haben. Wenn mir jemand wichtig ist, dann geht das nicht so einfach vorbei.”



