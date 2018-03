Willkommen zu Hause, kleine Mia Rose! Anfang der Woche war es endlich so weit: Sarah (26) und Dominic Harrison (26) durften ihre kleine Prinzessin endlich in die Arme schließen. Während die frischgebackene Mama und Mia kurz nach der Geburt noch wenige Tage das Krankenhausbett hüten mussten, ging es am Donnerstag endlich nach Hause. Gemütlich genießen die drei ihr Familienglück und ihren ersten gemeinsamen Abend in den eigenen vier Wänden.



