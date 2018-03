Eine Moderations-Ära geht zu Ende: Sylvie Meis (39) wird in der neuen Staffel von Let's Dance nicht mehr an der Seite von Daniel Hartwich (39) durch den Abend führen. Per Telefon wurde ihr gekündigt. Ihre Nachfolge wird die 15 Jahre jüngere Kristall-Erbin Victoria Swarovski (24) antreten. Von alledem ahnte die Blondine vor wenigen Tagen noch nichts: Sie stellte gut gelaunt ihre neue Schuh-Kollektion für Deichmann in Hamburg vor. Im anschließenden Interview ließ sie ihr Jahr Revue passieren: “2017 war absolut ein Hammer-Jahr, beruflich ist es sehr rund gelaufen. Ich bin so stolz drauf und ich kann es kaum abwarten, was im neuen Jahr alles passiert.”



