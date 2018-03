Geht es etwa auf dem roten Teppich los? GZSZ-Schauspieler Jörn Schlönvoigt (31) und seine Verlobte Hanna Weig erwarten Ende des Jahres ihr erstes gemeinsames Baby. Aber bevor Töchterchen Delia zur Welt kommt, haben sich die werdenden Eltern noch einmal Qualitytime beim Mon Chérie Barbara Tag in München gegönnt. Und dort plauderte die stolze Bald-Mama, die mit einem riesigen Babybauch den Red Carpet zum Strahlen brachte, gegenüber Promiflash aus: "Man sagt ja, wenn viel Trubel ist, dass die Fruchtblase auch platzen kann. Das kann ja immer passieren. Wir sind jetzt in der 37. Woche, sie kann kommen. Also, es kann immer passieren, wir sind schon aufgeregt!"



