Hinter diesen Körpern steckt eine Menge Schweiß und Blut! Jedes Jahr aufs Neue ist es das Event der Unterwäsche-Industrie: Bei der Victoria's Secret-Fashion-Show in Shangai präsentierten die Models Anfang November wieder ihre heißen Körper in sexy Dessous. Der Weg auf den großen Laufsteg ist jedoch harte Arbeit: Für ihre Traum-Bodys schuften die Beautys vor dem Auftritt bei extremen Work-outs im Gym. Die schmerzenden Knochen und der Muskelkater dürften sich für Adriana Lima (36) und Co. jedoch lohnen: Die Show des Unterwäsche-Labels ist einer der größten Momente in der Karriere der Models.



