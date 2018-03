Erst wenige Tage ist Mia Rose, die Tochter von Sarah (26) und Dominic Harrison (26), auf der Welt – doch schon jetzt herrscht ein regelrechter Hype um das Neugeborene. Mias Eltern posten fast täglich zuckersüße Schnappschüsse ihres Nachwuchses auf ihren Social-Media-Profilen – und die Bilder kommen an! Hunderttausende Follower liken und kommentieren seitdem verzückt die Fotos. Doch nicht nur Normalos lieben Mia Rose, auch viele deutsche Promis! Einer der wohl größten Supporter ist Ex-Bachelorette Jessica Paszka (27), wie sie Promiflash exklusiv bei der Musicalpremiere von "Kinky Boots" in Hamburg erzählt: "Also ich bin da echt Fan von erster Stunde an."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de