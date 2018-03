Ein echter Film-Star schlendert durch die Straßen von Berlin! Nick Jonas (25) befindet sich aktuell für seinen neuen Abenteuerstreifen "Jumanji – Willkommen im Dschungel", an der Seite von Dwayne "The Rock" Johnson (45) und Kevin Hart (38), auf Promotour. Natürlich stattet der Sänger auch der deutschen Hauptstadt einen Besuch ab – und outet sich nebenbei als echter Christmas-Fan. Auf dem Weihnachtsmarkt am Potsdamer Platz werden Glühwein und Co. allerdings zur netten Nebensache: Der ehemalige Disney-Star entdeckt nämlich die "Weihnachtsrutsche" und schlittert mit seiner gesamten Crew über die Rodelbahn der Winterwelt. Wie gut ihm die Rutschpartie gefallen hat? Das erzählt der Hollywood-Hottie seinen Instagram-Fans.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de