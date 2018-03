Er will nicht mehr alleine sein. Seit viereinhalb Jahren ist Schlagersänger Jay Khan (35) solo – doch das hat der gebürtige Brite mehr als satt: Er will endlich eine eigene Familie gründen! An seine zukünftige Partnerin stellt der "Sie steht auf Dirty Dancing"-Interpret daher ganz bestimmte Anforderungen, wie er Promiflash verrät: "Die Frau müsste sehr einfühlsam sein, sie müsste mir aber andererseits auch die Stirn bieten können, das heißt auch mal Paroli bieten. Sie muss sehr kinderlieb sein und sie muss ein extremer Familienmensch sein."



