Der Ex-Traumfrau gesucht-Kandidat Dennis Schick (29) ist gerade voll im Abnehmwahn! Vor knapp einem Jahr entschloss sich der damalige 160-Kilo-Mann – seine Extrapfunde müssen runter! Seitdem verfolgt der Künstlermanager einen eisernen Plan im Kampf gegen sein Übergewicht – und der hat es wirklich in sich. Denn neben einer Low Carb-Ernährung treibt Dennis auch exzessiv Sport, wie er im Promiflash-Interview in einem Kölner Fitnessstudio verriet: "Einen Tag mache ich Cardio, den anderen dann Zirkelkurs und Krafttraining und das halt dann immer im Wechsel. Ich versuche wirklich auch sieben Tage die Woche hier hinzukommen."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de