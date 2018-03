Alles Gute zum Geburtstag, Kirk Douglas! Der legendäre Hollywood-Star feiert heute seinen 101. Ehrentag – und blickt auf eine rasante Karriere zurück: Bereits 1946 startete der New Yorker seinen Werdegang als Schauspieler und überzeugte mit Rollen in "Spartacus" und "Vincent Van Gogh" selbst die größten Kritiker. Aber nicht nur Kirk ist ein großer Name in der Traumfabrik: Auch sein Sohn Michael Douglas (73) ist ein mehrfach ausgezeichneter Filmdarsteller. Das Vater-Sohn-Duo stand für den Streifen "Es bleibt in der Familie" sogar schon gemeinsam vor der Kamera. Und zu Kirks Geburtstag wird es sicher auch eine süße Familien-Zusammenkunft geben!



