Sie macht sich keinen Stress! Seit dem 27. November ist Sarah Harrison (26) Mama der kleinen Mia Rose. Die Ex-Bachelor-Kandidatin genießt die Zeit mit ihrer Prinzessin in vollen Zügen – und teilt immer wieder süße Schnappschüsse ihres Töchterchens in den sozialen Medien. Doch nicht nur Mia begeistert das Netz: Auch Sarahs megaschlanke Figur sorgte in den letzten Tagen immer wieder für Bewunderung. In einem neuen YouTube-Video spricht die frischgebackene Ehefrau jetzt erstmals über ihren After-Baby-Body und ist dabei ganz ehrlich: "Mir fehlen wirklich noch neun Kilo bis zu meinem Anfangsgewicht und ich mach mir da aber auch keinen Stress."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de