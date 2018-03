Erst knapp eine Woche alt und schon eine waschechte Fashionista! Seit die kleine Mia Rose Harrison auf der Welt ist, verzückt der süße Spatz nicht nur Sarah (26) und Dominic (26), sondern verdreht auch der Social-Media-Gemeinde den Kopf. Dass die Prinzessin ihrer berühmten Mutter in puncto Mode jetzt schon in nichts nachsteht, beweist ein kurzer Clip, den Sarah kürzlich veröffentlichte. Mit dem für Instagram typischen "Outfit of the day" (zu Deutsch: Outfit des Tages), kurz OOTD, präsentierte Sarah den zuckersüßen Strampler ihrer Tochter.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de