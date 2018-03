Jetzt äußert sie sich zum Beziehungs-Aus! Erst vor wenigen Tagen schockte Natascha Ochsenknecht (53) ihre Supporter via Social Media: Sie hat sich von ihrem Verlobten Umut Kekilli (33) getrennt. Zu Wort meldete sich die Modelmama nach dem Statement nicht – bis jetzt! Denn die Unternehmerin spricht nun erstmals in einem poetischen Instagram-Video zu ihren Fans über die Trennung: "Ja manchmal ist es so im Leben, wenn man immer an die große Liebe glaubt, dann ist vielleicht manchmal der Frosch der Prinz und manchmal ist der Prinz der Frosch."



