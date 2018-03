Wie wohl Umut Kekilli (33) auf dieses Interview reagiert? Seine Ex-Verlobte Natascha Ochsenknecht (53) gibt RTL ein knallhartes Interview, in dem sie über die Gründe für das Liebesaus spricht. Unter anderem habe der ehemalige Profikicker die Geschäftsfrau betrogen, die sich dafür schäme, ihm eine Chance gegeben zu haben: "Es ist natürlich so, dass ein Mann in dem Fall seine Bestätigung auch woanders sucht. Ja, ich stehe auch dazu, das ist passiert. Ich habe das schon geahnt."



