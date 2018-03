Nadine Zucker (33) leidet! Die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und ihr Liebster Patrick wurden Ende August Eltern des kleinen Tayler Jerome. Aber die Geburt des Zucker-Sprosses bleibt für die frischgebackene Mama leider nicht ohne Folgen. Seit Wochen hat das Frisuren-Chamäelon starke Schmerzen im Rücken. Jetzt weiß sie endlich, warum! In einem YouTube-Video brachte Nadine Licht ins Dunkel. "Ich habe im Lendenwirbelbereich einen Bandscheibenvorfall und was ich auch krass finde, ich habe ein mehrfach gebrochenes Becken."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de