Damit geht sein sehnlichster Wunsch in Erfüllung! In der siebten Staffel von The Voice of Germany betonte Promi-Coach Samu Haber (41) immer wieder, wie sehr er sich den Sieg wünsche. Bei seinem vierten Versuch ist es endlich so weit: Sein Schützling Natia Todua landet im großen Finale am Sonntagabend auf Platz eins. Promiflash traf die hübsche Georgierin kurz vorher in Berlin – wo sie sich bereits äußerst ehrgeizig zeigte: "Für Team Samu will ich einfach alles geben!"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de