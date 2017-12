Süße Xmas-Vorfreude! Seit ihrem Silbersieg bei der Kuppelshow Love Island sind die TV-Turteltauben Stephanie Schmitz und Julian Evangelos ein Herz und eine Seele. Auch Wochen nach ihrem gemeinsamen Fernsehprojekt strotzen ihre Social-Media-Accounts nur so vor glückgetränkten Liebesposts . Jetzt küren sie ihre Schmetterlinge im Bauch mit einem besonderen Erlebnis: Die Inselliebhaber werden sich an Weihnachten vor denselben Kamin kuscheln!

Das ließ die verliebte Blondine ihre Anhänger auf ihrem Instagram-Account wissen. "Ich darf Weihnachten mit dem besten Mann der Welt entgegengehen", freute sich die leidenschaftliche Fashionbloggerin. "Ich liebe dich so unendlich", ließ sie zudem ihren Herzensmann wissen. Und das merkt man: Die OP-Enthusiastin öffnete ihrem Schatz vor laufender Kamera ihr Herz und ließ ihn nach Abschluss des On-Screen-Liebesabenteuers auch in die virtuellen Wände ihres Profils einziehen: Während vorher Stephanie im Mittelpunkt ihrer Pics stand, gibt es sie mittlerweile nur noch im Zweierpack, an der Seite ihres Lieblings.