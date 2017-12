Henry Frye soll der neue Schwarm der blonden Schönheit heißen. Wie die DailyMail berichtete, soll er in New York leben und an der Universität von Vermont studieren. Mehr ist über Dakotas Knutschpartner bisher noch nicht bekannt – und das, obwohl sich die beiden bereits seit Mitte Oktober schwer verliebt in der Öffentlichkeit zeigen! So auch vergangenen Montag in New York: Händchen haltend schlenderten die Frischverliebten durch die winterlichen Straßen. Ihr erstes Pärchen-Pic war dagegen wilderer Natur: Auf der Toilette eines Hotels im Big Apple leckten sich die beiden gegenseitig über die Backe! Der Schnappschuss machte in den sozialen Medien schon im Oktober die Runde. Später sah man das junge Paar dann auf diversen Basketballspielen. Dort beließen es die zwei aber beim Händchenhalten.