Ist das wirklich die superstylishe Topmodel-Mama? Schon seit vielen Jahren gehört Heidi Klum (44) zu den am heißesten gekleideten Frauen der Modeszene. Immer wieder betört die Blondine mit sexy Red-Carpet-Auftritten inklusive Mega-Dekolletés und tiefer Rückenausschnitte. Bis jetzt: Am Flughafen von Los Angeles zeigt sich die Germany's next Topmodel-Chefin am Donnerstag im totalen Lotterlook – und strahlt in die Kameras der frechen Paparazzi.