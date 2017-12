Welcher kleine Mensch in Danielas Leben die wichtigste Rolle spielt, ist klar: ihre süße Tochter Sophia (2). Das Mädchen ist der ganz große Stolz seiner Mama Dani und seines Papas Lucas Cordalis (50). Und mit ihren zwei Jahren konnte sie nun vor Xmas auch schon ordentlich bei den Vorbereitungen helfen. Sogar ein tolles Bild für die Weihnachtsdeko malte Sophia und machte ihre Mami damit so richtig glücklich. Daniela nahm daraufhin jetzt etwas Geld in die Hand, um sich selbst schon vor den Feiertagen zu beglücken, und zwar mit einer schönen Kette, die ihre Mutterliebe toll zum Ausdruck bringt. Das besondere Detail der goldenen Pracht ist nämlich der Anhänger mit dem Schriftzug "Sophia". Das Schmuckstück präsentierte die 31-Jährige ihren Followern natürlich prompt bei Facebook und schrieb dazu: "So, das habe ich mir jetzt selbst zu Weihnachten geschenkt. Ich liebe sie."