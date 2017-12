All Mariah (47) wants for Christmas is... ihren Ex-Mann? Nick Cannon (37) und Mariah Carey waren sechs Jahre lang verheiratet, zusammen haben sie zwei Kinder. Im Sommer 2014 ging die Ehe in die Brüche, seit 2016 ist die Scheidung rechtskräftig. Trotzdem werden die Diva und der Rapper immer wieder gemeinsam gesichtet und Gerüchte über ein Liebes-Comeback kamen erst vor wenigen Monaten auf. Jetzt feiern die beiden sogar gemeinsam Weihnachten!