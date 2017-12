In den vergangenen Monaten wurde viel über den Gesundheitszustand von Val Kilmer (57) spekuliert. Im Mai dieses Jahres wurde es dann traurige Gewissheit: Der Schauspieler ist an Krebs erkrankt . Jetzt meldet sich der 57-Jährige endlich selbst zu Wort und schildert erstmals den harten Kampf gegen die Kehlkopf-Erkrankung. Dabei gibt er zu: Um seine Gesundheit habe er sich lange Zeit überhaupt nicht gekümmert!

"Ich war zu verbissen", erklärt Val gegenüber The Hollywood Reporter. Anerkennung und Auszeichnungen seien ihm immer am wichtigsten gewesen. "Ich hätte gerne mehr Oscars als alle anderen!", stellt der Filmstar klar, denn es ginge ihm darum, geliebt und geschätzt zu werden. Seit er an der tückischen Krankheit leide, sei ihm allerdings bewusst geworden, worauf es im Leben abseits Hollywoods wirklich ankäme: "Mit Ruhm ist es so eine Sache: Man behandelt dich anders, aber das hat nichts damit zu tun, wer du wirklich bist."