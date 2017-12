Und das präsentiert die Buchautorin in einem ganz speziellen Instagram -Pic: Denn die Mutter einer Tochter zeigt sich beim Abschminken am Abend – doch sie reinigt nur die eine Hälfte des Gesichts, die andere Seite bleibt noch bemalt. "Zurück zur Realität" betitelt die Ehefrau von Lucas Cordalis (50) ihren Look. Und so im direkten Vergleich sind sich viele Fans einig: Sie lieben Danis No-Make-up-Look! "Wow, ungeschminkt siehst du richtig klasse aus" oder "Ich mag dich natürlich viel lieber" sind nur einige der liebevollen Kommentare ihrer Follower dazu.

Ob die TV-Bekanntheit bei so vielen Komplimenten ihrer Supporter in Zukunft wohl weniger den Schminkpinsel schwingen wird? Schließlich würde sich Daniela jeden Morgen auch einiges an Zeit ersparen! Denn wie sie in mehreren Social-Media-Posts aufzeigte – so ein Beautymarathon dauert!