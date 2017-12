In einem neuen Post auf Instagram lässt die Brünette ihren Glücksgefühlen freien Lauf: "Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie stolz ich bin, dich zu haben", lässt sie ihren Liebsten wissen. "Du hast 2017 zum bisher besten Jahr meines Lebens gemacht und ich kann eine gemeinsame Zukunft mit dir gar nicht erwarten", freut sich die Social-Media-Queen. Um ihrer Bilderbuchbeziehung noch ein Krönchen aufzusetzen, lässt die aufgeregte Schönheit ihre Anhänger an weiteren Neuigkeiten teilhaben: "Nächstes Kapitel: Im Januar nach Dubai ziehen, weil auch der Gotha Club Dubai gemerkt hat, wie toll du bist", verkündet die stolze Musikerfreundin. Fünf Monate soll das gemeinsame Abenteuer an der Traumküste Dubais dauern.