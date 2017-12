Weihnachten verbringen auch die Royals im Kreise der Familie – mittendrin: Meghan Markle (36)! Das neueste Familienmitglied des britischen Königshauses und frisch Verlobte von Prinz Harry (33) ist zum feierlichen Anlass gemeinsam mit ihnen in die Kirche gegangen. So glücklich strahlt Meghan beim ersten offiziellen familiären Messebesuch!

Zwischen all den geübten Monarchen spielt die Suits-Darstellerin ihre Rolle perfekt! Als sei sie schon immer ein Teil der königlichen Sippschaft gewesen, schlendert Meghan Arm in Arm mit ihrem Liebsten in Richtung der Kirche St. Magdalene in der englischen Kleinstadt King's Lynn. Auch die baldigen Dreifach-Eltern Prinz William (35) und Herzogin Kate (35) sowie Prinz Charles (69) mit Gattin Camilla (70) zogen mit dem royalen Paar zur Weihnachtsandacht in das Gotteshaus ein. Allen voran natürlich auch die Queen (91) mit Ehemann Philip (96).