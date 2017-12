Aktuell befindet sich der Hollywood-Star auf Promotour in Australien. Vor wenigen Tagen feierte er an der Seite von Zendaya (21) und Zac Efron (30) in Sydney die Premiere seines neuen Films "The Greatest Showman On Earth". Dabei bleibt aber offenbar auch noch Zeit, um ein bisschen Urlaub zu machen. Denn anstatt geschniegelt und gestriegelt über die roten Teppiche von Down Under zu tingeln, präsentiert Hugh seinen Super-Sixpack am berühmten Bondi Beach. Der Zweifach-Papa reitet an dem bekannten Surfspot zwar keine Wellen, dafür macht er Baywatch-Legende David Hasselhof (65) mächtig Konkurrenz: Mindestens genauso lässig wie der Sanitäter von Malibu rennt der X-Men-Star aus den Wellen – nur die rote Badehose fehlt!