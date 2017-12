Doch keine Sexy-Pause bei Adriana Lima (36)? Das brasilianische Topmodel kündigte noch vor wenigen Wochen ganz groß an, sich in Zukunft nicht mehr so freizügig wie gewohnt zu präsentieren – und zwar, um das Selbstbewusstsein junger Frauen auf Social Media zu stärken. Von diesem Vorsatz scheint die Brünette jedoch schon jetzt wieder Abstand zu nehmen: Mit einem Mega-Dekolleté zeigt sich die Beauty im Netz – und sogt für ordentlich Gemecker bei ihren Fans!

Unter dem Titel "Nächte in Dubai", postete die 36-Jährige jetzt ein Selfie auf Instagram. Mit laszivem Blick und einem tiefen Ausschnitt schaut Adriana in die Linse – von der angekündigten Züchtigkeit und hochgeschlossenen Kragen keine Spur. Während ein Großteil ihrer Follower von dem heißen Schnappschuss begeistert sind, gefällt einigen Adrianas Rückkehr zu Busenshow und Co. so gar nicht: "Keine sexy Bilder mehr – so schnell hast du deine Meinung geändert!" und "War die Ansage etwa nur für die Aufmerksamkeit?", nörgeln die Kritiker in den Kommentaren.