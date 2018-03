Ist das das Ende einer sexy Ära? Victoria's Secret-Model Adriana Lima (36) gehört zu den heißesten Frauen in den sozialen Netzwerken. Mit verführerischen Pics heizt die Brasilianerin ihren Fans ein – bis jetzt: Adriana will sich ab sofort NICHT mehr so freizügig im Internet zeigen! Der Grund: der extreme Bodydruck auf junge Frauen und die daraus resultierende Denkweise. "So zu denken ist einfach nicht gesund. Also werde ich mich verändern. Ich werde meine Kleidung nicht mehr für so einen leeren Zweck ausziehen!” Ob die Beauty sich nun auch von "Victoria's Secret" verabschiedet?



