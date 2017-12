Erst seit einem Jahr wohnen Kim Kardashian (37) und Kanye West (40) in ihrem eigenen Domizil – und nicht mehr bei Momager Kris Jenner (62). Dort zogen sie vorübergehend ein, während ihr trautes Heim komplett umgebaut wurde. Doch wie reagiert das berühmte Kardashian-Jenner-Oberhaupt darauf, dass Tochter Kim nicht mehr gemeinsam unter einem Dach wohnt? Kris kauft sich einfach ein geräumiges Haus in ihrer Nachbarschaft!

Wie E! News bestätigte, hat die Reality-TV-Beauty vor Kurzem eine riesige Mansion in Hidden Hills in Kalifornien direkt gegenüber von Kims und Kanyes Zuhause erworben. Und diese Luxusbude hat sich die Unternehmerin so einiges kosten lassen: stolze 9,9 Millionen Dollar! Für ihr Geld bekommt Kris auch einiges geboten, denn das Gebäude ist sowohl extravagant errichtet als auch eingerichtet worden! Sechs Schlafzimmer, sieben Bäder, einen eigenen Theaterraum und eine große Spa-Landschaft sind nur einige der Extras.