Alt-Rocker Ozzy Osbourne (69) übernahm dagegen als junger Mann einen Job in einem Schlachthaus. Für den Black Sabbath-Frontmann war das leicht verdientes Geld. "Es war besser als von neun bis 17 Uhr in einem Büro zu arbeiten. Wenn du deine Tötungen erledigt hattest, konntest du nach Hause gehen. Die Bezahlung war auch gut" , erzählte er Team Rock im vergangenen Jahr im Interview.

Brads andere Ex-Frau kann ebenfalls auf einige Kurzzeitjobs vor ihrem Durchbruch zurückblicken. So säuberte Jennifer Aniston (48) als Teenie Toiletten, war im Telemarketing und sogar als Fahrradkurier in New York City. Wie sie Daily News später verriet, sei sie dabei sogar mal in eine offenstehende Autotür gefahren.