Mann, ist der kleine Fratz groß geworden. Ihre Schwangerschaft konnte die Ex- The Hills -Darstellerin Whitney Port (32) leider nicht sonderlich genießen. Sie war froh, als sie sie geschafft hatte und ihr Baby Sonny endlich im Arm halten konnte. Ihre Mutterschaft feiert sie dafür umso mehr – und liefert ihren Fans jede Menge niedlicher Pics ihres schnuckeligen Babys.

So glücklich Sonny und die Mutterschaft sie macht, einen traurigen Wermutstropfen gibt es: Whitney vermisst ihren verstorbenen Vater nun sogar noch mehr, denn er konnte seinen putzigen Enkel nie kennenlernen. Ende November erklärte Whitney in einem Post: "Vor fast fünf Jahren haben ich meinen Vater an Nierenkrebs verloren. Die Welt wurde für mich aus vielerlei Gründen zu einem traumatischen und schmerzvollen Ort. Es ist so traurig, dass wundervolle Zeiten wie meine Hochzeit oder die Geburt meines Babys zugleich von Schmerz beschattet werden."