Nach Melanie Müller (29) gab auch Sarah Harrison (26) ihrem kleinen Mädchen den Namen Mia Rose. Nun warten die Fans gespannt auf ein weiteres Ex-Bachelor-Kandidatinnen-Kind. Inci Elena Sencer (24) erwartet ebenfalls weiblichen Nachwuchs. Anders als ihre Kolleginnen will sie ihr Baby Mila Jolie nennen. In einer Promiflash-Umfrage haben sich die Leser nun für ihren Favoriten ausgesprochen.