Noch ein Sugababes -Baby! Für das ehemalige Girlgroup-Mitglied Heidi Range (34) ist es bald so weit. Schon Anfang 2018 kommt ihr erstes Kind zur Welt. Daran scheint sich Bandkollegin Amelle Berrabah (33) jetzt ein Beispiel genommen zu haben: Auch sie wird im kommenden Jahr zum ersten Mal Mutter!

In einem süßen Tweet am ersten Weihnachtstag teilte die 33-Jährige die glückliche Nachricht mit ihren Fans. Zu dem Bild eines traditionellen Festessens schrieb sie: "Ich habe schon wieder zu viel gegessen. Aber ich esse ja auch für zwei! Deshalb komme ich damit durch." Gestern überraschte sie dann mit dem ersten Foto ihres noch winzigen Babybäuchleins. Außerdem bezeichnete sich die Sängerin in dem dazugehörigen Post zum ersten Mal selbst als Mama.