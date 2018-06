Nicht nur die sommerlichen Temperaturen erwärmen gerade das Herz von Amelle Berrabah (34): Das einstige Mitglied der Girl-Group Sugababes ist zum ersten Mal Mama geworden! Kurz nach Weihnachten des vergangenen Jahres verkündete die Sängerin, dass sie und ihr Gatte Marcio Sousa Rosa ein Baby erwarten. Nun ist ihr Sonnenschein da – Amelle und Marcio sind stolze Eltern einer kleinen Tochter.

Am Montag erblickte ihre Prinzessin Amirah Hope Sousa Rosa das Licht der Welt. Diesen ehrwürdigen Familienmoment hielt die 34-jährige, frischgebackene Mami auf einem Schnappschuss fest, den sie mit ihren Fans via Social Media direkt teilte. "Unsere Tochter", schrieb Amelle auf Instagram zu ihrem Foto, auf dem sie bisher nur die niedlichen Füßchen ihres Kindes zeigt. "Oh mein Gott, das ist so süß" und "Wunderbare Neuigkeiten, meine Liebe. Genieße jede Minute, es ist der schönste Augenblick im Leben einer Frau", gratulieren ihre Follower.

Die kleine Amirah ist bereits der zweite Sugababes-Nachwuchs! Im Januar brachte Amelles Ex-Band-Kollegin Heidi Range (35) ebenfalls ein Töchterchen zur Welt – na dann können die beiden Musikerinnen und Neu-Mums ja jetzt gemeinsam mit ihren Babys um die Wette strahlen.

Instagram / amelle_berrabah_s_rosa Amelle Berrabah mit ihrem Mann und ihrem Baby

Claire Greenway/Getty Images Jade Ewen, Amelle Berrabah and Heidi Range von den Sugababes

Instagram / hrange29 Heidi Range mit ihrer Tochter im April 2018

