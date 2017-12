Hinter Jennifer Frankhauser (25) liegt ein wahres Horrorjahr. Ihr Vater und ihr Manager sind völlig überraschend gestorben, sie lieferte sich einen öffentlichen Streit mit Halbschwester Daniela Katzenberger (31) und auch ihre Beziehung zu Freund Rafael ging in die Brüche. Wie sie nach diesen harten Monaten Silvester verbringen wird, hat Jenny im Promiflash-Interview verraten: "Also wenn es nach mir ging, würde ich bei meiner Oma bleiben. Aber meine Mama hat schon Eintrittskarten gekauft, wir gehen auf einen italienischen Abend mit Livemusik und dort feiere ich quasi mit meiner Mama." Am liebsten hätte sie sich aber eigentlich zu Hause verkrochen.