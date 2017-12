Der einzige Sohn des Kardashian-Jenner-Clans soll sich mittlerweile äußerst seltsam benehmen. Wie ein Insider dem Onlinemagazin Radar Online verriet, sei der 30-Jährige geradezu manisch und verstecke sich in seinem Haus. Nicht mal bei der Weihnachtsfeier seiner Mutter Kris Jenner (62) sei er dabei gewesen. Aber vor allem die Beziehung zu seiner Ex leide extrem unter dem ganzen Hin und Her. "Rob war in letzter Zeit so unberechenbar in der Kommunikation mit Chyna", meinte die Quelle. Mal flehe er sie an, ihn zurückzunehmen, dann beschimpfe er sie wieder als schlechte Mutter, hieß es weiter.