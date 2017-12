Wie ein Insider dem Magazin E! News verriet, gehen die familiären Probleme zwischen Selena und Mandy weitaus tiefer: "Die beiden haben eine wirklich komplizierte Beziehung und mussten bereits durch einige Höhen und Tiefen gehen." Es habe sogar schon ein Jahr Funkstille zwischen ihnen gegeben. Seit die "Wolves"-Interpretin ihre Mutter 2014 als Managerin feuerte, hätten die zwei noch nicht wieder richtig zueinander gefunden. Dass sie im März 2017 bei der Premiere der Netflix-Serie "13 Reasons Why" zusammen auf dem roten Teppich fotografiert wurden, liege nur an der Tatsache, dass beide an der Produktion beteiligt waren.