Wie die 26-jährige Mama jetzt in ihrer Instagram-Story zeigt, ist der Fitnesstrainer total vernarrt in seine Tochter – und kann einfach nicht aufhören sie zu knuddeln! "Ich wollte gerade mal ein Foto ganz alleine mit ihr machen!", lacht Sarah, während Domi sich ungeniert mit in den Kamerawinkel schiebt. Die kleine Mia Rose scheint der süße Kampf ihrer Eltern nicht zu stören: Friedlich schlummert sie während der Schnappschuss-Session im Arm ihrer Mutter, während ihr Papa ihr einen Kuss gibt.