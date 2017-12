Da geht doch die Sonne auf! Dass der Sohn von Reality-TV-Star Kim Kardashian (37) ein zuckersüßes Kleinkind ist, bestreitet wohl keiner. Saint West (2) besticht dabei in der Regel allerdings NICHT mit einem fröhlichen Babyface. Man könnte fast vermuten, der Kleine habe sich den mürrischen Gesichtsausdruck bei Vater, Rapper Kanye West (40), abgeschaut. Jetzt aber die strahlende Wendung: Auf neuen Schnappschüssen grinst Saint US-Paparazzi bestens gelaunt entgegen! Woran das wohl lag?

In der kalifornischen Stadt Thousand Oaks, rund eine Stunde vom Heimatort der Kardashians, Calabasas, entfernt, spüren neugierige Fotografen den kleinen Mann und seine berühmte Mama auf. Auf einem Parkplatz entstehen die Grinsefotos. Saint wird von dem TV-Star auf dem Arm getragen. Ganz anders als seine Mutter scheint der sich über die klickenden Kameras zu freuen. Über beide Ohren grinsend schaut er direkt in die Linse des Paparazzo. Der Grund für den Strahleanfall liegt auf der Hand: Kim verbringt mit ihrem Kleinen und dessen großer Schwester North West (4) einen ausgelassenen Tag in einer Eislaufhalle!