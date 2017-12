"Wir sind jetzt seit fast fünf Jahren zusammen und ich entdecke immer noch neue Sachen an ihm. Das macht mich sehr glücklich", schwärmte der Hollywoodstar in einem Interview mit der Gay Times. Er fände es total aufregend, dass sich ihre Beziehung immer wieder erneuere, und habe so etwas noch nie erlebt. Aber auch im Liebesparadies des Paares ziehen ab und an kleine Gewitterwolken auf. "Wir sind wirklich nicht zwei perfekte Menschen. Wir streiten uns. Aber wenn wir uns streiten, dann werden wir sehr, sehr leise. Dann wissen wir, dass wir in Schwierigkeiten stecken", gab Dustin zu.