In ihrer Instagram-Story teilte die 25-Jährige jetzt ihre persönlichen Highlights aus diesem Jahr. Für den Schlagerstar unvergessen: ihr kurzer Auftritt bei GZSZ, mit dem sie sich im April einen absoluten Kindheitstraum erfüllte. Das Soap-Gastspiel wird allerdings fast zur Nebensache, schaut man sich die Bildergalerie weiter an. Was folgt, sind nämlich unzählige Schnappschüsse aus ihrer "Let's Dance"-Zeit. Gemeinsam mit Christian Polanc (39) tanzte sich Vanessa nicht nur auf den zweiten Platz, sondern vor allem in die Herzen der Jury und der Zuschauer. "Wäre 'Let's Dance' ein Film gewesen, hätte er genauso geendet. Danke für diese Reise", schrieb sie stolz dazu. Ein weiteres absolutes Highlight fand Mitte Juni auf der Berliner Waldbühne statt: "Ein riesiger Traum von mir, dort mal ein Konzert geben zu dürfen."