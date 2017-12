Nicht nur Kylie, auch Khloe (33) wollte sich anfänglich nicht zu ihrem Babyglück äußern. Dennoch schaffte sie es, sich weiterhin in der Öffentlichkeit und in den sozialen Medien zu zeigen, ohne ihren wachsenden Bauch zu enthüllen. Kylie glänzt hingegen durch Abwesenheit und zeigte sich noch nicht mal zu Weihnachten an der Seite ihrer Liebsten. Auf Instagram veröffentlichte Kourtney (38) nun ein weiteres Festtagsfoto, das sie mit einem ihrer Kinder, Mama Kris, ihren Schwestern Khloe, Kendall (22) und Kim (37) und ihrer Nichte North (4) zeigt. Nur Kylie fehlt mal wieder! Kourtneys Kommentar dazu lautete: "Wenn man den Rest der Familie nicht finden kann." Ein Scherz, der bei den Followern gar nicht gut ankommt. Sie haben längst genug von Kylies Versteckspiel.