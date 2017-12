Ist Marvin Albrecht (29) wieder neu verliebt? Im Februar 2017 überraschten er und Ex- Bachelorette -Liebe Anna Hofbauer (29) ihre Fans mit dieser unschönen Nachricht: Nach fast drei Jahren Beziehung entschloss sich das TV-Couple, getrennte Wege zu gehen . Seitdem war es ruhig um Marvins Liebesleben – bis jetzt! Promiflash erwischt den Düsseldorfer kurz vorm Jahreswechsel mit einer neuen Beauty an seiner Seite – und sie ist keine Unbekannte!

Diese intime Geste scheint eindeutig: Arm in Arm mit einer dunkelhaarigen Frau und scheinbar schwer verliebt schlenderte Marvin am Wochenende durch das niederländische Venlo und besucht mit ihr verschiedene Geschäfte. Aber wer ist die mysteriöse Dame, die mit dem Male-Model spazieren geht? Promiflash findet heraus: Bei seiner Begleitung handelt es sich um Simone Voss (32) – Playboy-Model, Moderatorin und Immobilienkauffrau. Bekannt ist sie vor allem durch das VOX-Format Mieten, kaufen, wohnen .

Ihr gemeinsamer Ausflug in die Niederlande ist aber nicht das einzige Indiz dafür, dass Marvin und Simone ein Paar sein könnten. Der Influencer drückt seine Zuneigung für die 32-Jährige auch im Netz aus. Seit Juli folgt er dem TV-Sternchen via Instagram und liked regelmäßig ihre Bilder. Glaubt ihr, dass Marvin und Simone wirklich ein Paar sind? Stimmt darüber in unserer Umfrage ab!